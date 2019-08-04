أول ظهور للفنان الإماراتي سلطان النيادي بعد أزمته الصحية (فيديو)

ظهر الفنان الإماراتي سلطان النيادي (55 عامًا)، في مقطع فيديو، ليطمئن جمهوره بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وأدخلته المستشفى لتلقي العلاج.

وقال النيادي في المقطع الذي خاطب من خلاله جمهوره: ”ما قدرت أرد عليكم، لكني أطمئنكم أني بخير وسهالة وإن شاء الله طاهر ونتلاقى إن شاء الله، تحياتي لكم جميعًا“.

الف الحمد لله عالسلامة و ما تشوف شر و الله يردك لنا مشافى معافى #سلطان_النيادي pic.twitter.com/59Y8VRQKNY — جابر عبدالله (@J_mindpilot) August 3, 2019

من جهته، طمأن الفنان الكويتي طارق العلي الوسط الفني الخليجي وجمهور الفنان الإماراتي سلطان النيادي على وضعه الصحي، مؤكدًا أن صحته بخير.

وظهر العلي برفقة النيادي وعدد من الوجوه الفنية منهم الفنان والمخرج السوري عارف الطويل وعدد من الشخصيات التي زارت النيادي للاطمئنان عليه.

واجتمع بعد ذلك الحضور على مأدبة طعام أقامها الفنان الإماراتي لضيوفه، ولقيت إشادة كبيرة من الفنان العلي الذي قال إن طعام عائلة النيادي من ألذ ما تناوله.

زيارة الفنان #طارق_العلي للفنان #سلطان_النيادي للإطمنان على صحته .. اسأل الله ان يعافيه ويشفيه ويعافي ويشفي جميع مرضى المسلمين .. اللهم آمين ❤️???? pic.twitter.com/uMunVXQ4eJ — بو سيف ???????? (@UnionSpirit71) August 3, 2019

وكان النيادي قد تعرض منذ 3 أيام لأزمة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى بأبوظبي حيث تلقى العلاج هناك، وأصبحت حالته مستقرة الآن.

وتفاعل طيف واسع مع أنباء مرض الفنان والمنتج الإماراتي النيادي، داعين له بالشفاء وراجين له أن ينعم عليه الله بالعافية الدائمة.

والنيادي ممثل ومنتج ومؤلف إماراتي له العديد من الأعمال الفنية.