صدمة للنجم مراد يلدريم وإيمان الباني ملكة جمال المغرب

تعرض الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة الجمال المغربية إيمان الباني لصدمة؛ بسبب فقدانهما طفلهما الأول وهو جنين في شهره الثالث.

وأعلن مراد الخبر للصحفيين الذين رصدوه عند خروجه مع زوجته من باب أحد المستشفيات، وعلق على الأمر قائلًا: ”ليكن خيرًا من الله“.

ولم يكشف الزوجان عن الحمل قبل الآن، واحتفظا بالأمر سرًا طيلة الأشهر الماضية.

وكشفت المغنية المغربية المعروفة لطيفة رأفت عن الأمر بعد أن قامت بمواساة صديقتها وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم بتدوينة على انستغرام جاء فيها: ”أختي وصديقتي الغالية حبيبتي إيمان، وأخي وصديقي مراد، فرحت جدًا عندما خبرتموني بخبر الحمل السعيد، فرحت جدًا بهذا النبأ السعيد لأنني أعرف شوقكم للذرية الصالحة، ولأننا عشنا مع بعض أختي إيمان هذا الإحساس وهذا الشوق، لكن قدر الله وما شاء فعل أن يقف نبض هذا الجنين بمشيئة الله، والله يعلم ما أحس به من ألم من ناحيتك لأننا عشنا هذه الظروف مرات عديدة وأنت تعلمين هذا الشيء حبيبتي إيمان“.

وأضافت: ”لكن لا تيأسوا من رحمة الله وحملي هو خير دليل بأن الله كريم وسيرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة، دعائي لكم من كل قلبي أن يفرحكم الله كما فرحتولي، عوضكم الله خيرًا إن شاء الله“.

وحظي زواج النجم التركي وملكة جمال المغرب سنة 2016 بمتابعة إعلامية كبيرة، خصوصًا وقد احتفلا مرتين، مرة في تركيا والأخرى في المغرب.