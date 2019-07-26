لأول مرة.. أسماء لمنور تكشف انفصالها عن زوجها (فيديو)

كشفت المطربة المغربية أسماء لمنور لأول مرة عن حالتها الاجتماعية، مؤكدة أنها انفصلت عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي.

وبسؤالها في تصريحات تلفزيونية عن أن الحصول على لقب ”مطلقة“ يعرض المرأة للانكسار، قالت: ”تفرق في حالة طلقت أم خلعت.. أنا خلعت“، مضيفة: ”لهذا لم يحدث الانكسار.. ليست مسألة قوة ولكن وصلت لمرحلة شعرت أن ليس هذا ما كنت أبحث عنه.. الأهم بالنسبة لي هو أنني مستمعة بحياتي ومعنديش مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة.. أنا سعيدة ومرتاحة“؟.

وعندما سألها مقدم البرنامج، ”هل يسأل نجلك عن والده عصام الشرايطي“، فردت: ”بصراحة لا“، وفي سؤالها حول: ”هل عصام الشرايطي يسأل عن نجله“، فأجابته بأسلوبها الخاص وعلى لسان طفلها من خلال أغنيتها الشهيرة: ”يا قو قلبك“.

وأكدت المطربة المغربية أنها تقوم بدور الأم والأب معًا، وأطلقت على نفسها خلال الحلقة لقب الـ“مابا“ والي يجمع بين كلمتي ”ماما وبابا“؟.

جدير بالذكر أن أسماء المنور وعصام الشرايطي تزوجا عام 2008، وأنجبا طفلا، ولم يكشفا أسباب الطلاق أو موعده.