الفنانة السورية عبير شمس الدين تكشف تفاصيل إصابتها بجلطة قلبية

استعادت النجمة السورية عبير شمس الدين، عافيتها بعد تعرضها لنوبة قلبية عابرة، دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبشأن التفاصيل، قالت شمس الدين في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنّها شعرت بإعياء شديد وصعوبة في التنفس وتسرّع في دقات القلب، لتُنقَل إلى المستشفى، حيث طمأنها الأطباء على حالتها الصحية، وأنها تحتاج إلى الراحة واتباع حمية غذائية.

وأضافت أنها الآن في منزلها وستعاود إجراء تحاليل طبية بعد عشرة أيام للتأكد من سلامتها بشكل تام.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها البالغة من اهتمام متابعيها من الوسط الفني وخارجه، وممن وصفتهم بـ“أشخاص لم تكن تتوقع اهتمامهم“.

وأكدت أنها ”مستمرة في مهنتها التي تحبها، وستواصل عملها الفني لعدم وجود موانع صحية متعلقة بالجهد الذي تحتاجه مهنة التمثيل“.

وأضافت أنها ستخرج عبر فيديو بعدما تستجمع قواها وتستعيد عافيتها الكاملة، من أجل طمأنة جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الفنانة السورية شاركت في الموسم الدرامي الماضي بمجموعة أعمال منها: ”كرسي الزعيم“ و“ناس من ورق“، و“عن الهوى والجوى“، و“كونتاك“، وكذلك شاركت في المسلسل الاجتماعي الكوميدي ”عيلة ع الموضة“ الذي لم يعرض بعد.