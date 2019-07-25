6 أزمات واجهت فاروق الفيشاوي خلال حياته (فيديو)

بعد إعلان الفنان المصري فاروق الفيشاوي، معاناته مرض السرطان في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، لم تستمر الرحلة طويلًا حتى رحل عن عالمنا اليوم.

ورغم أن الرحلة مع المرض كانت قصيرة إلا أن حياة فاروق الفيشاوي، مرت بالعديد من الأزمات، أبرزها 6 أزمات غيرت مجريات الأمور خلال مشواره الفني الكبير.

الإدمان

خاض الفنان فاروق الفيشاوي، رحلة مع الإدمان حيث تعرض لأزمة كبيرة وهو في مرحلة شبابه، إذ قام بإدمان المخدرات، إلا أن مشاعر الأبوة تعتبر الدافع الحقيقي وراء إقلاعه عن تلك العادة.

وفي تفاصيل القصة، كان فاروق الفيشاوي، يتعاطى المخدرات، ورآه ابنه أحمد الفيشاوي، في هذا الوضع وهنا قرر الأب أن يُقلع عن هذا الأمر.

ليلى علوي

كشف فاروق الفيشاوي، عن مشروع زواج قديم له من ليلى علوي لكنه لم يكتمل، حيث صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

وكشف الفيشاوي، أن الفنانة المصرية ليلى علوي هي حب حياته مشيرًا إلى أنه نادم على عدم الزواج منها.

من جانبها رفضت الفنانة ليلى علوي، في مقابلة الرد على تصريح الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية فقالت إنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع وأن الفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله.

طلاق سمية الألفي

كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، طليقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن معاناتها من خيانة فاروق الفيشاوي قبل طلاقهما، وروت تفاصيل عن تلك العلاقة وكيفية مراعاتها لزوجها رغم كل ذلك حفاظًا على الرباط العائلي.

وجاء حديث سمية الألفي، في مقابلة تلفزيونية لها وبعد طلاقها من الفيشاوي بأكثر من عشرين عامًا بمثابة صدمة لجمهورها، حيث أكدت أنها سامحته على خيانته لها وأنها قامت بتغليب عاطفتها.

وأوضحت الألفي، أن الطلاق كان الحل الأنسب، بعد أن اعترف لها فاروق الفيشاوي مرارًا بأنه ضعيف أمام الجنس الآخر.

ولفتت إلى أنّ الفيشاوي لا يطيق القيود ويحب أن يحلّق في بساتين الدنيا، مشددًة على أنها استحملته لنحو 16 عامًا، وأشارت إلى أن الحب كان سببًا في تحملها له، مؤكدًة أنها لم ترد أن تكشف خيانته لها وجهًا لوجه، بل كانت تأتي المعلومات إليها من صديقاتها.

حفيدته

في إحدى فترات حياة فاروق الفيشاوي، كانت هناك قضية مع ابنه الفنان أحمد الفيشاوي، شغلت الرأي العام وتعتبر من أهم القضايا حيث أثار بطل الحكاية أحمد الفيشاوي، الجدل وهو في مقتبل مشواره الفني بعدما رفض الاعتراف بنسب ابنته من السيدة هند الحناوي.

وساعده والده فاروق الفيشاوي، على ذلك ولم يعترف هو الآخر بنسب حفيدته إليه، إلا أن المحكمة قضت بثبوت النسب، وما كان من الفيشاوي الكبير، بعد ذلك إلا أن يغمر تلك الفتاة بحنانه، وأصبحت لا تفارقه في كثير من الأحيان.

السجن

قال الفنان فاروق الفيشاوي إنه دخل السجن في قضية شيكات بدون رصيد، مشيرًا في مقابلة تلفزيونية له أنه أخذ مع عدد من رجال الأعمال قطعة أرض من وزارة الإسكان لبناء مشروع إسكاني لعدد من الفنانين.

وأوضح أن المشروع فشل وكان هو رئيس مجلس إدارة الجمعية ووقع شيكات على نفسه، فتم سجنه موضحًا أنه سدد ديونه كاملة بعدها.

السرطان

فاجأ فاروق الفيشاوي، في أكتوبر عام 2018 خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، جمهوره بإعلان إصابته بالسرطان، ليصدم هذا الخبر أصدقاءه في الوسط الفني ومحبيه.

وأعلن ’’الفيشاوي‘‘، أنه سينتصر على المرض، وهنا وجد الدعم من عدد كبير من النجوم أبرزهم الهام شاهين ومحمود حميدة وليلى علوي وكمال أبو رية، ولكن لم تدم الرحلة طويلًا ففي الآونة الأخيرة خاض فاروق الفيشاوي، رحلة معاناة صعبة مع المرض حتى رحل عن عالمنا اليوم.