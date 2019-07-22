بعد تنازله عن العرش لأجلها.. ملك ماليزيا السابق يشكك في نسب ابنه من ملكة الجمال الروسية

أثار كوه تيان هوا، محامي الملك الماليزي السابق محمد الخامس، الجدل بالتشكيك في نسب طفل الأخير من طليقته ملكة جمال روسيا، حيث صدم العالم بقوله، ”لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على الأب البيولوجي للطفل“.

وتعتبر هذه أحدث فصول النهاية الدرامية لقصة حب لم تدم طويلًا، رغم أنها شغلت روّاد الإنترنت، خاصة أن الملك الماليزي يعتقد أنه تخلى عن العرش لأجل التفرغ لحياته مع ملكة الجمال الروسية.

وقد أكد المحامي أن ”الزوجين مطلقان، وأن الملك السابق طلقها 3 مرات بحضور شهود، وفقًا للشريعة الإسلامية“.

في المقابل، نشرت ملكة جمال روسيا السابقة ريحانا أوكسانا فيوفودينا صورتين جديدتين على ”إنستغرام“، اليوم الإثنين مع طفلها، وعلقت قائلة: ”فخورة بتدفق الدم الماليزي في عروقه“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كتبت ريحانا من مقر إقامتها في موسكو: ”أنا أكتب هذا المنشور ولا أستطيع كبح دموعي، وأعتقد أن هذا ليس ضروريًا؛ لأن هذه دموع السعادة والامتنان!“

وبعد شكر مؤيديها على كلماتهم اللطيفة وتشجيعهم، أضافت: ”أنا فخورة للغاية أن الدم الماليزي يتدفق في عروق ابني وسأبذل قصارى جهدي لكي ينمو جديرًا بحبكم“. مبينة: ”أواجه في حياتي الكثير من الخبث والتشويه والحسد، لكنكم أقنعتموني أنه لا يزال هناك الكثير من الخير في العالم“.

وبعدما وعدت بمشاركة أخبار ابنها ليون على الإنترنت، نشرت: ”اليوم ليون عمره شهران، استمر في النمو وكن سعيدًا يا عالمي الصغير“، لكنها لم تذكر الملك محمد في رسالتها أو حالتها الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق، أنكرت ريحانا معرفتها بأمر الطلاق، الأسبوع الماضي، ولم ترد مباشرة على مزاعم أن محمد ليس والد ابنها، وفي حديثها مع صحيفة ماليزية، قالت: ”كنت في روسيا مع طفلي، لم نكن في سنغافورة في حزيران/يونيو لأي إجراءات طلاق، إنه عمل استفزازي، فنحن لم نُطلق مطلقًا“.

وتزوج الزوجان في 7 يونيو/حزيران من العام الماضي، في حفل زفاف إسلامي لم يتم الإعلان عنه، وظهرت علاقتهما للنور، عندما أقاما حفل زفاف فخمًا ثانيًا في قاعة حفلات في موسكو، ويُعتقد أن الطلاق قد حدث بسبب انتشار فيديو جنسي لأوكسانا، الأمر الذي صدم رواد الإنترنت الذين أشاروا إلى أن زواجها لم يكمل عامًا.