بعد هند القحطاني.. فنانة سورية تعلن دعمها للمثليين (فيديو)

انضمت الفنانة السورية سوسن أرشيد، للنجمات اللاتي أعلن دعمهن للمثليين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، حيث نشرت فيديو لأغنية شقيقها الجديدة.

وجاء تعليق سوسن على الفيديو: ”من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فبالتالي، أنا مع حقوق المثليين“.

الأغنية التي أداها شقيقها، تكشف عن ميوله للمثلية، وحصد الفيديو العديد من التعليقات التي جاءت أغلبها انتقادات حادة وتحذر سوسن من تأييد المثلية.

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بسبب إعلانها تأييد المثلية الجنسية، لتفجر غضب السعوديين ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم هند عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنتهم المثيرة للجدل هند القحطاني، حيث جرى تداول مقطع الفيديو الذي أعلنت فيه تضامنها مع المثليين على نطاق واسع، وطالب البعض بحذف اسم قبيلتها من لاحقة اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حد قولهم.