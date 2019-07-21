مصدر لـ ”إرم نيوز“: طلاق أحمد فلوكس وهنا شيحة

أكدت مصادر مقربة من الفنان المصري أحمد فلوكس طلاقه من الفنانة هنا شيحة، وأن الطلاق وقع قبل نحو 3 أشهر، في حين يتكتم الفنانان على الخبر حتى الآن.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن الطلاق وقع بسبب وجود أبناء لكل طرف، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الخلافات.

وأكدت المصادر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة اتفقا على البقاء أصدقاء، فيما تمنى فلوكس لزوجته السابقة التوفيق في حياتها المستقبلية، وفقاً للمصادر.

وأوضحت أن السبب الرئيسي في الطلاق هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة الأمر الذي عجل بانفصالهما، بعد مرور أقل من عام على زواجهما الذي تم في أكتوبر الماضي.

من جانبها رفضت الفنانة هنا شيحة في اتصال مع ”إرم نيوز“، التعليق على الخبر مكتفية بالقول ”لن أتكلم في الوقت الحالي“، دون أن تنفي صحة خبر الطلاق من عدمه.

وكانت أنباء الخلافات قد طاردت هنا وفلوكس، منذ زواجهما في أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، وزادت الشائعات عقب نشر كل منهما منشورات على صفحاتهما تتحدث عن الصدمة والوجع.

وزادت أنباء الخلافات عقب قيام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على إنستغرام وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي.