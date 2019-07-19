أحلام تتغزل بزوجها مبارك الهاجري على ”تويتر“ بعد شائعة انفصالهما

نفت الفنانة الإماراتية أحلام، شائعة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، وذلك في أول رد مباشر على الوسم الذي تم تداوله بسرعة البرق خلال الساعات الماضية عبر موقع التغريدات ’’تويتر‘‘، ويحمل اسم ”انفصال أحلام عن زوجها“.

ونشرت أحلام صورة جمعتها بزوجها مبارك الهاجري، عبر حسابها الخاص في تويتر، وعلقت عليها برسالة رومانسية قائلًة: ”كيف الجسد يعيش من دون روح.. وأنت روحي“.

كيف الجسد يعيش من دون روح …..وانت روحي pic.twitter.com/v00SDlI1jW — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) July 18, 2019

وعلق زوجها على الصورة بالقول: ”يا بعد عمري يالغالية أم فاهد“، لترد أحلام: ”يا عمري وروحي وقلبي انت“.

وانهالت العديد من التعليقات على التغريدة، حيث اتفق المغردون على أنهم لم يصدقوا ما انتشر من شائعة، متمنين لهما دوام السعادة.

وكانت أحلام، بثت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري، وذلك بالتزامن مع إطلاق الوسم وقبل انتشاره السريع، حيث ظهر في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، وهو يقوم بتدريب نجل أحلام ”فاهد“، على العزف على آلة العود وفي الخلفية سُمعت إحدى أغاني ناصر الصالح القديمة.

يذكر أن أحلام، تستعد لإحياء حفل افتتاح مهرجان سودة عسير بالمملكة العربية السعودية، يوم الـ13 من آب/ أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها.