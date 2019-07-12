المذيعة السورية هبة حيدري تكشف عن تعرضها لـ“حادث أليم“ في مطار هولندا (صور)

تعرضت المذيعة السورية هبة حيدري، مذيعة النشرة التاسعة على قناة MBC لحادث وصفته بالأليم في مطار هولندا، منوهًة أنها أُصيبت بقطع في أربطة الركبة، وتم سرقة حقيبتها، كما فقدت رحلتها المتجهة إلى إسبانيا.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها عليها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها.

وأوضحت أنها أُصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خطعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ“عكاز“.

وكتبت هبة حيدري، قائلًة: ”الحمدلله على قضائه وقدره، سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء، مرات ممكن تغير مجرى حياتك، حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لا تساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة (الرباط الصليبي) ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم“.

وأضافت قائلًة: ”بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة إلى إسبانيا، يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في أيام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم أو أمراض أو غيره وما منحب نظهر بأوجاعنا أمامكم“.

واختتمت: ”حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير، كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وماتصير بحياتي نقطة ضعف، تبقوا بخير جميعًا“.