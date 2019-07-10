تايلور سويفت تتصدر المشاهير الأعلى أجرًا في العالم

تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت، قائمة المشاهير الأعلى أجرًا في العالم، وتبعها اثنان من عائلة كارداشيان، وهما ملكة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كانييه ويست.

وحصلت سويفت البالغة من العمر 29 عامًا على نحو 185 مليون دولار لتتصدر بذلك المركز الأول، بفضل جولتها وألبومها في 2018 ”ربيوتيشن“، كما تصدرت نجمة البوب القائمة في 2016 أيضًا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا ”1989“، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي المركز الثاني، جاءت جينر البالغة من العمر 21 عامًا، الأخت غير الشقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، بعد أن حققت ما يقدر بنحو 170 مليون دولار بفضل مجموعتها المزدهرة لمستلزمات الشفاة ومستحضرات التجميل على الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت ”فوربس“ أن جينر هي أصغر ملياردير في العالم.

وعاد ويست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب دام أربع سنوات، وقدّرت فوربس أرباحه بمبلغ 150 مليون دولار، ناتجة من خط الأحذية الخاص به Yeezy، مما يضعه في المرتبة الثالثة، فيما احتلت كيم كارداشيان المرتبة 26 في القائمة.

وشهدت قائمة ”فوربس سيليبريتي“ السنوية نجوم كرة القدم، أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، إلى جانب المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران.

واعتمدت ”فوربس“ في تجميع قائمتها لعام 2019 على تقدير أرباح ما قبل الضريبة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019، بناءً على بيانات من Nielsen، والمجلة التجارية Pollstar، وقاعدة بيانات الأفلام IMDB، ومقابلات مع خبراء الصناعة والعديد من المشاهير أنفسهم.