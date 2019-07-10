وفاة عارض الأزياء السعودي تومي عمران

توفى عارض الأزياء السعودي الشاب، تومي عمران، إثر سرطان الدماغ، حسب ما أعلنت شقيقته.

وأكدت شقيقة تومي لمجلة ”سيدتي“ وفاة شقيقها، قائلة ”إنه دخل في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني ورمًا في الدماغ لكنه لم يكن يعلم بمرضه وكذلك نحن“.

وأضافت: ”عندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًّا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفى يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها”.

ونفت شقيقة عارض الأزياء، الإشاعات، التي راجت عنه بشأن زواجه، مؤكدة أنه لم يتزوج، لافتة إلى أنه كان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أبلغ متابعيه أنه مريض بالرئة وأنه قيد العلاج.

ووصفه مقدم الحفلات الفنية، عبدالله الشهراني، بأنه ”شخصية طيبة القلب“، مبينًا أنه التقاه قبل عامين من وفاته.

وولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الـ 10 من مارس/آذار 1989، من أب سعودي وأم تركية، وعاش حياته في أمريكا ثم فرنسا، وزار المملكة للمرة الأولى وهو في عمر 15 عامًا للحصول على البطاقة الشخصية، وتخرج في كلية الهندسة بالسعودية، ثم اتجه للفن، وتوجه بعدها لمصر طامحًا في أن يصبح مغنيًا.

وبدأ تومي الغناء بأسلوب البوب، ثم شارك المطربة الجزائرية وردة أغاني ”سنجل“ في ألبوم منوع، وفي 2006 أصدر ألبوما غربيًّا بالكامل، ولاحقًا شارك في الغناء بالألعاب الأولمبية في العاصمة اليونانية أثينا، بعد أن احتلت أغنيته Angel in the sky المركز الأربعين ضمن أقوى الأغاني في أوروبا، وفي 2014 قرر الإقامة في تركيا مع والدته بعد وفاة جدته.