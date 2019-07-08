مطربة يهودية شهيرة تكشف تفاصيل علاقتها الغرامية مع الأمير تشارلز

كشفت المغنية الأمريكية، باربرا سترايسند تفاصيل علاقتها الغرامية مع الأمير تشارلز، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى عام 1974.

وتطرقت سترايسند إلى الإشارة للأمير تشارلز (70 عامًا) في عدة مناسبات خلال الحفلة البريطانية ”هايد بارك“ مساء الأحد.

وعرضت النجمة البالغة من العمر 77 عامًا لحشد عدة صور وهي تقابل الأمير قائلة: ”لو كنت ألعب بشكل صحيح، لكنت سأصبح أول أميرة يهودية“.

وتحدثت المغنية أيضًا عن مقابلة الأميرة ديانا، قائلة: ”كان البروتوكول بالنسبة لها هو النهوض أولًا، لكنها دفعتني إلى الأعلى، كانت لطيفة جدًا“.

وأشارت باربرا إلى دوقة ساسيكس ميغان ماركل في أغنيتها الافتتاحية، قائلة: ”عندما تبدأ الشمس في التألق، مثل تلك الحلقة على ميغان ماركل“.

والتقت باربرا والأمير تشارلز لأول مرة عام 1974 في مكان تصوير فيلم ”ليدي ليدي“، وقد التقيا مرة أخرى عام 1994 عندما غنت في فيلم ”برنسز تراست“ الخيري في ويمبلي أرينا في لندن.

في عام 2006 ، تردد أن سترايسند كانت على علاقة سرية مع تشارلز، ويقال إنهما قضيا وقتًا رومانسيًا في نوفمبر 1994، بينما كان في رحلة إلى الولايات المتحدة.

وكان تشارلز قد انفصل عن الأميرة ديانا قبل عامين وكان على علاقة مع كاميلا باركر بولز في ذلك الوقت، حيث أشيعت أنباء بأن الأمير كان لديه ملصق للمغنية على جداران غرفته وكان مفتونًا بها.