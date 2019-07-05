حسن الرداد ينهي أزمته مع الضرائب بسداد 150 ألف دولار‎

أنهى الفنان المصري حسن الرداد، الدعوى القضائية التي أقامتها ضده مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد تهربه من دفع الضرائب لمدة أربعة سنوات.

وسددّ الفنان المصري ما يقارب الـ2 مليون ونصف المليون جنيه، وتصالح مع الضرائب، بعد التوصل لاتفاق بينهما بإنهاء حالة التقاضي.

وكانت قد توصلت إدارة مكافحة التهرب الضريبي، إلى إخفاء حسن الرداد، أرباحه ولم يقم بإثباتها في إقراراته الضريبية على مدار أربعة سنوات، وكانت قد بلغت جملة أرباحه، التي لم يفصح عنها حوالي ٦ ملايين و٣٣٢ ألف جنيه.

وقدّرت مصلحة الضرائب، المبلغ المقرر على هذه الأرباح بنحو مليون و١٩٩ ألف جنيه، كما قامت بتغريمه بمبلغ مماثل كتعويض، وهو ما رفض سداده حسن الرداد إلى أن تم تحريك الدعوى القضائية ضده، وقام بدفع المبلغ كاملًا.

يُذكر أن الفنان المصري حسن الرداد، شارك في دراما رمضان الماضي، بمسلسل ”الزوجة 18″، وشاركته البطولة ناهد السباعي، هيدي كرم، سلوى خطاب، شيماء سيف، محمود البزواي، وغيرهم، وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وتحت إشراف الكاتب أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.