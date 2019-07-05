فوضى عارمة وتدافع هائل خلال تواجد الفنان التركي اوزجفيت ببيروت (فيديو وصور)

فوضى عارمة وتدافع هائل خلال تواجد الفنان التركي اوزجفيت ببيروت (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

وصل الممثل التركي، بوراك اوزجفيت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، بعد تلقيه دعوة لافتتاح متجر للملابس بأحد مراكز التسوق.

وشهد استقبال بطل مسلسل ”الحب الأعمى“، صخبًا عارمًا وازدحامًا كثيفًا في المتجر، وسط حالات تدافع وفوضى عارمة، حسب ما ظهر في مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل.

واضطر رجال الأمن في المركز التجاري للتدخل، في محاولة لضبط الفوضى الخارجة عن السيطرة في المركز لدى استقبال الفنان التركي أوزجفيت.

وذكرت الإعلامية هنادي عيسى عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن بوراك حصل على 40 ألف دولار أمريكي مقابل افتتاحه محلات ”جيبز كوتور“ في ”سنترو مول“.

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‏الاستعانه بأمن الدوله في لبنان من أجل اخراج #بوراك_اوزجڤيت بعد نهاية افتتاح أحد المتاجر بسبب تدافع وازدحام المعجبين والمحبين عليه الضخم والكبير أثناء الاستقبال، @toscanaclinic . . . . . . الحساب برعاية عيادة توسكانا . @toscanaclinic @toscanaclinic . . *قسم جلدية وتجميل *قسم الأنف والأذن والحنجرة *قسم الجراحة العامة *قسم الجراحة التجميلية *دكتور منذر العجمي *دكتور حمود النومس *دكتور سمير العلي *الإخصائية جينا الكعكي *دكتور عقيل سمير ????للحجز والإستفسار : 22257200 – 2225720 – 50488182 بنيد القار – مجمع أوتاد – الدور الأول #Toscanaclinic

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