فوضى عارمة وتدافع هائل خلال تواجد الفنان التركي اوزجفيت ببيروت (فيديو وصور)

View this post on Instagram

‏الاستعانه بأمن الدوله في لبنان من أجل اخراج #بوراك_اوزجڤيت بعد نهاية افتتاح أحد المتاجر بسبب تدافع وازدحام المعجبين والمحبين عليه الضخم والكبير أثناء الاستقبال، @toscanaclinic . . . . . . الحساب برعاية عيادة توسكانا . @toscanaclinic @toscanaclinic . . *قسم جلدية وتجميل *قسم الأنف والأذن والحنجرة *قسم الجراحة العامة *قسم الجراحة التجميلية *دكتور منذر العجمي *دكتور حمود النومس *دكتور سمير العلي *الإخصائية جينا الكعكي *دكتور عقيل سمير ????للحجز والإستفسار : 22257200 – 2225720 – 50488182 بنيد القار – مجمع أوتاد – الدور الأول #Toscanaclinic