فوضى عارمة وتدافع هائل خلال تواجد الفنان التركي اوزجفيت ببيروت (فيديو وصور)

وصل الممثل التركي، بوراك اوزجفيت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، بعد تلقيه دعوة لافتتاح متجر للملابس بأحد مراكز التسوق.

وشهد استقبال بطل مسلسل ”الحب الأعمى“، صخبًا عارمًا وازدحامًا كثيفًا في المتجر، وسط حالات تدافع وفوضى عارمة، حسب ما ظهر في مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل.

عاجل : حالات اغماء كثيرة و مشادات بين المعجبات ادت الى النقل الى المستشفى خلال استقبال النجم التركي #بوراك_اوزجفيت بطل مسلسل #الحب_الاعمى المشهور بكمال سويدري وذلك في احد محلات الملابس في #بيروت لبنان قبل قليل #الرياض_الان #اسراييل pic.twitter.com/BSsTXmSAAD — استديو الفن (@studioalfan) July 4, 2019

واضطر رجال الأمن في المركز التجاري للتدخل، في محاولة لضبط الفوضى الخارجة عن السيطرة في المركز لدى استقبال الفنان التركي أوزجفيت.

الممثل التركي بوراك أوزجيفيت لما وصل بيروت!! وش هالشفاحة!! و الله لو إنه يوزع فلوس!!????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ pic.twitter.com/wWXoDIzWLt — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) July 4, 2019

وذكرت الإعلامية هنادي عيسى عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن بوراك حصل على 40 ألف دولار أمريكي مقابل افتتاحه محلات ”جيبز كوتور“ في ”سنترو مول“.

وصل بوراك ع لبنان وهو حصل على ٤٠ الف دولار اميركي مقابل افتتاح محلات الجيبز كوتور في centromall الجناح بيروت pic.twitter.com/q6wTVXInFr — hanadi issa (@hanadiissa11) July 4, 2019