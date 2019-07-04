إيران تمنع المغنية البريطانية ”جوس ستون“ من المشاركة في حفل

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن المغنية البريطانية جوس ستون تم طردها من إيران بعدما وصلت إلى مطار كيش الدولي جنوب البلاد، لحضور حفلة موسيقية.

وذكر موقع ”جمدان“ للأخبار الفنية الإيرانية، أن ”المغنية البريطانية جوس ستون وصلت إيران قادمة من الولايات المتحدة“ مضيفًا: ”لقد منعتها السلطات من حضور حفلة موسيقية“.

وجوس ستون ولدت في مدينة دوفر وحصلت على العديد من الجوائز أهمها جائزة غرامي، واشتهرت بعد أن غنت أول البوماتها سنة 2003.

واستطاعت جوس ستون بيع أكثر من 11 مليون نسخة من ألبوماتها الغنائية على مدى مسيرتها الفنية، وأنجزت أيضًا بعض الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية، كما رشحت للعديد من الجوائز، مثل بريتس أووردز وغرامي.