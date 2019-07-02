بينهم عادل إمام وتامر حسني.. نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبو عوف (فيديو وصور)

تسابق العديد من نجوم الفن المصري على حضور واجب العزاء في الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، الذي أقيم في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة، وكان على رأسهم النجم الكبير عادل إمام وأحمد السقا وتامر حسني.

واستقبل العزاء في قاعة الرجال المخرج كمال أبو عوف، نجل الفنان الراحل، إضافة تواجد شقيقاته في قاعة السيدات لاستقبال العزاء، وسط حالة من الحزن خيّمت على الجميع.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور أيضًا ومن بينهم، أنغام، محمد رمضان، سمير غانم، وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، محمد فؤاد، أشرف زكي، عمرو يوسف، سيد رجب، الإعلامي عمرو أديب، درة، منة فضالي، منال سلامة.

كما حضر كل من: محمد ممدوح، أحمد عبد العزيز، مادلين طبر، هشام عباس، إيهاب توفيق، وسمير صبري، جاسمين طه، المخرج رامى إمام، عزت العلايلي، محمد عبد الرحمن، محمد الشرنوبي، وهنادي مهنا، ماجدة زكي، لبلبة، خالد زكي، أحمد زاهر، سوسن بدر، فاروق الفيشاوي، محمد علي رزق، أحمد بدير.

ومن بين الحضور أيضًا، رانيا فريد شوقي، مصطفى فهمي، حسين فهمي، ندى بسيوني، دنيا عبد العزيز، هالة صدقي، ريهام عبد الغفور، منة شلبي، إيمي سالم، عبد الرحمن أبو زهرة، خبير التجميل محمد الصغير، هشام سليمان، إيهاب فهمي، أنوشكا، محمود قابيل، وغيرهم.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى الصفا في المهندسين بالقاهرة، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة، تم دفنه بمقابر آل راتب في القاهرة.

يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف، عانى من أزمة صحية شديدة في السنوات الأخيرة بدأت بإصابته بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس عام 2015، إلا أنه دخل المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، في حالة حرجة حتى وافته المنية صباح اليوم الأول من يوليو عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

واشتهر الفنان عزت أبو عوف، بالعديد من الأدوار المتنوعة في مسيرته الفنية الحافلة مزج فيها بين الكوميديا والشر، إضافة للإسهامات الموسيقية المتميزة، مع فريق ”فور إم“، ومن أعماله: ”طيور الظلام، واحد من الناس، عبود على الحدود، عمر وسلمى، بخيت وعديلة 2، هوانم جاردن سيتي، زيزينيا، ظل الرئيس، الأب الروحي“، وغيرها.