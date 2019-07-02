الفنانة الكويتية شهد الكندري تخضع لعملية جراحية (فيديو)

كشف الفنان الكويتي، حسين المهدي، عن إجراء الفنانة الكويتية شهد الكندري، عملية جراحية لإزالة ”الزائدة الدودية“، متمنيًا لها الشفاء العاجل.
ووثّق المهدي زيارته لشهد الكندري في المستشفى، عبر مقطع فيديو بثّه على حسابه في تطبيق ”سناب شات“، قائلًا: ”ألف سلامة عليك حبيبتي شهودة“.
وما أن فاقت الفنانة الكويتية شهد الكندري من العملية الجراحية، حتى شاركها مقطع الفيديو، سائلًا إياها ”عملية شنو اللي عملتيها“، فردت ساخرة: ”عملية تجميل“، مضيفًة: ”سويت عملية الزايدة“.
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يُذكر أن شهد الكندري بدأت مشوارها الفني في التمثيل وهي في سن العاشرة، من خلال مسلسل ”البيت بيت أبونا“، ثم شاركت في مسلسل ”جود“، ومسلسل مع حصة قلم، وجسدت شخصية “ أبيار“ حفيدة حصة.