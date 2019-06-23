بالفيديو.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه فنان العرب محمد عبده، وهو يتحدث لجمهوره بشأن طريقة الانتقادات، ناصحًا إياهم بانتقاء انتقاداتهم والتحلي بأخلاقه.

وأظهر المقطع الذي انتشر عبر موقع ”إنستغرام“، تواجد فنان العرب، رفقة أحد الأشخاص يقول فيه لجمهوره: ”أشكركم وأرجو أن تكونوا في طريقة تناولكم للانتقادات أشخاصًا بأخلاق محمد عبده“.

ولم يوضح فنان العرب، ما إذا كان هناك انتقادات أثارها الجمهور مؤخرًا، إلا أن بداية مقطع الفيديو أوضح حديثًا طريفًا بين محمد عبده وهو يتحدّث لأحد الأشخاص عن الجرادة، التي ظهرت على جبينه أثناء حفله الذي أُقيم في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وأصبحت قصة الجرادة حديث الشارع السعودي، خلال اليومين الماضيين حيث تناول محبو محمد عبده مقاطع عديدة لها وهي تتنقّل من جبينه إلى كتفه، ما جعل تلك الجرادة تتصدّر الترند السعودي، ورافقها بعض التعليقات الضاحكة، والتعليقات التي انتقدت انتشار مقطع الفيديو بهذه السرعة خاصًة أنه حدث عادي لا يحتاج كل هذه الضجة.

وسُئل محمد عبده، في مقطع الفيديو عمّا إذا كانت تلك ”الجرادة“ معروضة للبيع بسبب كثرة الطلبات الشرائية عليها، فردّ فنان العرب بطريقة طريفة بها النصيحة أيضُا فقال: ”أنا أنصح بعدم شرائها بسبب صغر حجمها وخلوها من اللحم“.

ويعد حفل الفنانان السعوديان، محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، مساء الجمعة الماضي، أول حفل فني يُقام في بريدة التي تعد معقل المحافظين السعوديين، حيث قال محمد عبده، عن هذا الحفل لإحدى محطات التلفزيون المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء: ”إنه اختبار لي“.