ميريام فارس: أصبحت ”ثقيلة“ على المصريين.. و أجري عالٍ عليهم (فيديو)

وصفت الفنانة والمطربة اللبنانية ميريام فارس نفسها بأنها فنانة ”ثقيلة على مصر“، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث ضجة كبيرة، وحالة من الغضب لدى الأوساط المصرية.

وقالت الفنانة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي لها على هامش مشاركتها في مهرجان“موازين“ في المغرب، اليوم السبت، إنها كانت تُحيي حفلتين أو 3 حفلات أسبوعيًا في مصر، قبل الثورة خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال هذه الفترة لم تعد لها حفلات تقريبًا.

وردًا على سؤال حول سبب ذلك، قالت نصًا:“أحب أن أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عالٍ عليهم، وأصبح لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين“.

وفي سياق آخر، أكدت فارس عدم نيتها تكرار تجربة فوازير رمضان؛ لأنها كانت تجربة مرهقة جدًا، بحسب تعبيرها.

وعن مشاركتها في أعمال درامية، قالت:“ظروفي حاليًا لا تسمح لي بتقديم عمل درامي، وخضت التجربة من قبل ونجحت، ولكن الدراما تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا، ويُعرض عليَّ من حين إلى آخر سيناريوهات رائعة، لكنني أفكر كثيرًا قبل اتخاذ القرار لأنني لا أملك الوقت الكافي للتمثيل“.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، أكدت الفنانة اللبنانية أنها تجاوزت مرحلة المرض، وتقضي الآن فترة نقاهة، بحسب تعبيرها.