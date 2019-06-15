شمس الكويتية تعلن عن إحيائها حفلًا غنائيًا في السعودية

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أعلنت المطربة شمس الكويتية، عن إحيائها حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية. ريهاموه بتجين الحفلة ولا لا ..!؟ ????????@R_NS55 pic.twitter.com/ILPzMl37RB — شمس الكويتية (@shamsofficial) June 15, 2019 وشاركت شمس الكويتية، متابعيها عبر حسابها على ”تويتر“، بوستر الحفل والذي تضمن مرافقة الفنان السعودي زايد الصالح، والفنانة العالمية ناتاشا، على أن…