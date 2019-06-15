شمس الكويتية تعلن عن إحيائها حفلًا غنائيًا في السعودية

أعلنت المطربة شمس الكويتية، عن إحيائها حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.
ريهاموه بتجين الحفلة ولا لا ..!؟ ????????@R_NS55 pic.twitter.com/ILPzMl37RB
— شمس الكويتية (@shamsofficial) June 15, 2019
وشاركت شمس الكويتية، متابعيها عبر حسابها على ”تويتر“، بوستر الحفل والذي تضمن مرافقة الفنان السعودي زايد الصالح، والفنانة العالمية ناتاشا، على أن يعود جزء من ريع الحفل إلى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.
ومن المقرر أن يُقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 21 يونيو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.