ياسمين الخطيب تخوض أول تجربة سينمائية بفيلم ”2 طلعت حرب“

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كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، عن خوضها أولى تجاربها السينمائية، وذلك من خلال فيلم ”2 طلعت حرب“، وسيقوم بإخراجه مجدي أحمد علي. وشاركت ياسمين، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، وابنه الفنان أحمد مجدي. وأعلنت الخطيب، عن اسم الفيلم الذي ستشارك به في…