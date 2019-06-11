بعد تعرض سيارتها لحادث.. حليمة بولند تتوعد الفاعل (فيديو)

أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن غضبها الشديد مما حدث لسيارتها أثناء تواجدها في قرطبة، مؤكدة أن الكاميرات الموجودة في منزلها تمكنت من رصد المتسبب في خبط سيارتها.

وقالت الإعلامية الكويتية في مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”شوفوا سيارتي دعمت اليوم وشوفوا وين عند باب بيتي في قرطبة.. الحمد الله إنه بيتي كله كاميرات وصوروا لوحة السيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي دعمني وأقولكم“.

وأضافت :“أهلي راحو الشرطة عشان يطلعون السيارة حق منو.. وهحط اسم اللي دعمني عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر.. والحمدلله في الحديد ولا فيني“.

وكانت حليمة بولند قد صرحت، بأن مصدر ثروتها الضخمة، هي الإعلانات وكل أثاث منزلها من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.