بعد إثارته السخرية.. خياط ترامب يتبرأ من مظهر الرئيس (صور)

يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ترشحه، الجدل بأقواله وأفعاله، وفي بعض الأحيان بمظهره، والآن ناشد الخياط الرسمي للبيت الأبيض الصحف ليتبرأ من مظهر الرئيس الغريب في المأدبة الأخيرة.

وكشف عصمت ديل (69 عامًا)، خياط قادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قدمت شركته السترات لمأدبة العشاء الملكي الذي أقامته الملكة إليزابيث على شرف الرئيس ترامب، أنه غير مسؤول عن مظهر ترامب المثير للسخرية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أكد المصمم الشهير أنه لم ير البزة التي ارتداها ترامب من قبل، والتي جذبت انتقادات لاذعة من رواد الإنترنت وخياط ”سافيل رو“.

وقال عصمت ديل: ”هذه هي مهنتي، وما حدث ليس صحيحًا، ولا يهمني كونه الرئيس، فهناك شخص ما مسؤول، شخص ما ساعده على ارتداء هذه الملابس“.

وقد أثارت بزة ترامب العديد من التعليقات الساخرة، حيث ارتدى صدرية بيضاء طويلة بشكل مثير للسخرية، مع (سترة توكسيدو) تصل إلى منتصف الجذع، وذات أكمام طويلة.

هذا الزي جعل ترامب يبدو ضخمًا والسترة تبدو صغيرة بشكل فكاهي.

ومن جانبه قال ”باتريك ميرفي“، رئيس الخياطين في دار أزياء ”ديفيس آند سون“، والذي يتخذ من مدينة ”سافيل رو“ البريطانية، مقرًا له: ”كل شيء يمكن أن تتخيله كان خاطئا في بزة ترامب، فهي غير متناسقة أبدا مع طوله أو حجمه“.

وأضاف: ”زوجته بدت رائعة، ولكنه كان عكس ذلك تمامًا، فكانت الأكمام تغطي يديه، وهي يجب أن تكون أقصر ببوصة، يبدو وكأنه استعار ثلاثة أجزاء مختلفة من ثلاث بزات مختلفة“.

وتابع: ”بدا البنطال غريبًا تمامًا، وطويلا أكثر من اللازم، وكانت السترة أعرض من كتفيه، وكانت الصدرية أطول من السترة، وكل هذا ليس صحيحًا“.

وبالطبع لم يفلت الرئيس من انتقادات رواد الإنترنت، حيث اقترح البعض أنه استعار سترة ابنه ”بارون“ البالغ من العمر 13 عامًا، في حين قال آخر مازحًا إن ميلانيا وضعتها في المجفف دون قصد فانكمشت.