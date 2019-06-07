فيصل العجمي يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لصابرين بورشيد (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي فيصل العجمي، آخر مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، مؤكداً أن حالتها الصحية مستقرة وتتقدم باستمرار.

وظهر الإعلامي الكويتي في مقطع فيديو، ليؤكد قيامه بالاتصال بأحمد بورشيد، والد صابرين، حيث أكد له أن حالتها الصحية مستقرة، وتستجيب للعلاج بطريقة ممتازة، وتخطو خطوات جيدة نحو العلاج والتعافي.

وقال: ”اليوم ليكم عندي خبر وايد حلو، وايد جميل، يهم الناس اللي تشتغل في الوسط الإعلامي والوسط الفني وأيضاً الناس المتابعين والسوشال ميديا والناس اللي تحب تتابع السوشال ميديا“.

وأضاف: ”اليوم اتصلت في عمي أحمد بورشيد والد زميلتي وأختي الإعلامية والفنانة صابرين بورشيد منها أعيد عليه ومنها أطمن على صحة صابرين، وأشوف أخبارها، واليوم طمني وقالي في خطوات وايد جميلة في العلاج وأنها قاعدة تستجيب للعلاج بطريقة جداً ممتازة، وأن حالتها بدأت بالاستقرار، يعني شوية شوية الأمور راح تصير طيبة“.

وأضاف: ”المفاجأة اللي صارت اليوم أنه دق عليا بالواتس أب وخلاني أكلم صابرين، اليوم أنا كلمتها واطمنت عليها بنفسي وسمعت صوتها، وأمورها الحمدلله طيبة، قاعدة تسولف، وتسلم عليكم وايد وتشكركم لاهتمامكم فيها ولا تنسونها بالدعاء، صابرين وايد طيبة“.

وقد أصيبت صابرين بورشيد، بأورام سرطانية في الرأس خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه سفرها للعلاج بألمانيا، حيث لا تزال تتلقى العلاج حتى الآن.