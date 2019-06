فيصل العجمي يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لصابرين بورشيد (فيديو)

View this post on Instagram

بشارة خير والامور طيبه اللهم لك الحمد والشكر ???????????????? يسعدلي مساكم???? اللهم في هذه الايام المباركة الدعاء إلى اختي وزميلتي الغالية الفنانة والاعلامية صابرين بورشيد بالشفاء العاجل واسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية اللهم أمين اللهم رب الناس أذهِب البأس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقماً #رمضان #تقبل_الله_طاعتكم #صابرين_بورشيد #الكويت #البحرين #الامارات #قطر #السعودية #عمان #الفيصل #فيصل_العجمي #اكسبلور #رمضان_كريم #فن #اعلام #دعاء #مبارك_عليكم_الشهر #مساء_الخير #مساء_الحب #جمعه_مباركه #رمضان#عيدكم_مبارك #عيد_الفطر #عيد_سعيد #صابرين_بورشيد #صابرين #كل_عام_وانتم_بخير_وعساكم_من_عواده @sabrinburshaid @ahmed_burshaid