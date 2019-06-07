في أول حفل لها بالسعودية.. نوال الزغبي تشعل حماس الجمهور (صور وفيديو)

أشعلت الفنانة والمطربة اللبنانية نوال الزغبي حماس الجمهور السعودي، وذلك بعد إحيائها حفلها الغنائي الأول داخل المملكة العربية السعودية.

وأطلت نوال للجمهور في الحفل الغنائي بالإحساء، مرتدية الفستان الأسود الشفاف في أجزاء كثيرة منه، إلتى جانب شعرها الذهبي، لتشدو بالكثير من أغانيها التي أطربت الجمهور.

وأعربت نوال عن سعادتها بإحياء أول حفل غنائي لها في المملكة، حيث نشرت صورتها أثناء لحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع ”إنستغرام“.

لأول مرة في السعودية – حفلة نوال الزغبي في الأحساء — ❤️❤️❤️ #نوال_الزغبي_في_السعودية @NawalElZoghbi pic.twitter.com/uI0ESZPU1t — Lebanese In Khobar (@lebinkhobar) June 6, 2019

وكتبت نصاً: “ كانت واحدة من أجمل حفلاتي..الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور“، كما وجهت رسالة للجمهور من على المسرح قائلة “ أنتم جوه قلبي“.

وألهبت نوال حماس الجمهور، بأداء بعض أغانيها القديمة، إلى جانب أغاني من ألبومها الأخير الذي حمل اسم ”كدة باي“، وتم طرحه أوائل العام الجاري.

يذكر ان آخر أعمال نوال الزغبى، كان غنائها تتر مسلسل ”بروفا“، الذى شارك فى سباق مسلسلات رمضان 2019، وشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي وماغي بو غصن، وهي أغنية بعنوان ”لما بتحسبا“.