في أول حفل لها بالسعودية.. نوال الزغبي تشعل حماس الجمهور (صور وفيديو)

أشعلت الفنانة والمطربة اللبنانية نوال الزغبي حماس الجمهور السعودي، وذلك بعد إحيائها حفلها الغنائي الأول داخل المملكة العربية السعودية.
كنت فين يا شاغللي هوايا
كنت فين ياللي قلبك معايا
ليالي .. ليالي .. ليالي
تشاهدون الآن نقل مباشر لحفل النجمة #نوال_الزغبي ضمن #حفلات_العيد_السعودية على #روتانا_موسيقى#نوال_في_الأحساء#هذا_العيد#موسم_العيد#مواسم_السعودية@EidSeason pic.twitter.com/rAhSKuEUzg
— روتانا #هذا_العيد (@rotana) June 6, 2019
وأطلت نوال للجمهور في الحفل الغنائي بالإحساء، مرتدية الفستان الأسود الشفاف في أجزاء كثيرة منه، إلتى جانب شعرها الذهبي، لتشدو بالكثير من أغانيها التي أطربت الجمهور.
وأعربت نوال عن سعادتها بإحياء أول حفل غنائي لها في المملكة، حيث نشرت صورتها أثناء لحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع ”إنستغرام“.
لأول مرة في السعودية – حفلة نوال الزغبي في الأحساء — ❤️❤️❤️ #نوال_الزغبي_في_السعودية @NawalElZoghbi pic.twitter.com/uI0ESZPU1t
— Lebanese In Khobar (@lebinkhobar) June 6, 2019
وكتبت نصاً: “ كانت واحدة من أجمل حفلاتي..الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور“، كما وجهت رسالة للجمهور من على المسرح قائلة “ أنتم جوه قلبي“.
وألهبت نوال حماس الجمهور، بأداء بعض أغانيها القديمة، إلى جانب أغاني من ألبومها الأخير الذي حمل اسم ”كدة باي“، وتم طرحه أوائل العام الجاري.
#عبدالله_الرويشد_في_الاحساء#نوال_الزغبي_في_الأحساء
دخلتها تهبل????❣️ pic.twitter.com/ho77dh17A2
— Habiba???? (@5Habiba) June 6, 2019
يذكر ان آخر أعمال نوال الزغبى، كان غنائها تتر مسلسل ”بروفا“، الذى شارك فى سباق مسلسلات رمضان 2019، وشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي وماغي بو غصن، وهي أغنية بعنوان ”لما بتحسبا“.