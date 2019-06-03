إطلاق اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح ”المفتاحة“

أطلق وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم المطرب الراحل طلال مداح على المسرح في مركز الملك فهد الثقافي في أبها بقرية المفتاحة، وذلك تكريمًا لمسيرته الفنية في تاريخ الأغنية السعودية.

وبحسب صحيفة ”الرياض“ المحلية، فإن وزارة الثقافة كانت قد تسلمت مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة بأبها وتشغيله وصيانته في 3 مايو/أيار الماضي.

يذكر أن للمطرب والملحن طلال مداح أثرًا كبيرًا في الأغنية الخليجية والعربية، كما ساهم في تطوير الأغنية السعودية، وقد تأثر به العديد من كبار الفنانين.