شاهدكيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين (صورة)

تداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير في الوطن العربي، صورة للفنان المصري محمود ياسين، في آخر ظهور له تزامنًا مع عيد ميلاده الـ78.

وظهر محمود ياسين في الصورة المتداولة، وعلى وجهه علامات تقدم السن، التي غيرت الكثير من ملامحه التي عرفها الجمهور.

ويبدو من ملامح ياسين معاناته من أعراض الشيخوخة، ما أدى إلى غيابه عن الساحة والمهرجانات الفنية، خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية، عن تعرض الفنان القدير لأزمة صحية، جعلته طريح الفراش، إلا أن ابنته الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، وزوجته الفنانة شهيرة، سرعان ما كانتا تنفيان تلك الأنباء، وأكدتا أنه بصحة جيدة.

يذكر أن محمود ياسين يملك سجلًا حافلًا بالأعمال الفنية الناجحة والتي خلدت في تاريخ السينما المصرية والتلفزيون، أبرزها ”الرصاصة لا تزال في جيبي“، ”شيء من الخوف“، ”نحن لا نزرع الشوك“، ”الجزيرة“، وغيرها.