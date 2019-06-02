شاهد.. أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

تعرض الفنان أحمد سعد، لحملة هجوم شرسة بسبب فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، يظهر فيه وهو ينشد من أمام الكعبة.

و علق أحمد سعد على الفيديو قائلا:«من داخل الكعبة الشريفة.. وفي عز الأمطار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وأثار المقطع ردود فعل كان أغلبها منتقدا لما أقدم عليه الفنان المصري.

ويأتي الفيديو المثير للجدل، بعد أيام من تسليط وسائل الإعلام الضوء على قصة طلاق أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، وتبادلهما الاتهامات.

وقالت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، إنها رفضت إدخال طليقها الفنان أحمد سعد، السجن بعد اعتدائه عليها، وتسببه لها في عاهة مستديمة، عقوبتها الحبس 7 سنوات، كونه شروعًا في قتل، بحسب وصفها.

وأضافت سمية خلال ظهورها مع الإعلامية، بسمة وهبة في برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تم إيقافه مؤخرا، أن أحمد سعد اعتدى عليها في ظهرها، وهو مرتدٍ خاتم، ما سبب لها نزيفًا داخليًا على مدار يومين، تم على إثره إزالة الطحال.

وعن سبب الخلاف بينهما والطلاق، قالت إنها انتقلت للعيش مع والدتها بعد شعورها بعدم الأمان مع أحمد سعد، قائلة ”هو مش بيكون في وعيه أحيانا، وشعرت بالخطر على حياتي، هل أنتظر بعد ما حدث لي أن أقتل على يده، ثم نقول إنه لم يكن في وعيه؟!“، فيما وجهت حديثها له قائلة: ”اسكت خالص أحسن لك..أنا سترت عليك.. وعملت شيء من لاشيء“.