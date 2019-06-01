شهيرة لـ“رامز“ بعد وقوعها في مقلب ”الشلال“: لا أريد أن أرى وجهك (فيديو)

وقعت الفنانة المصرية شهيرة، فريسة الفنان رامز جلال، مقدم برنامج ”رامز في الشلال“، عبر فضائية Mbc، حيث تم إيهامها بالمشاركة في إحدى المسابقات.

وسخر رامز جلال، من الفنانة شهيرة، حيث بدأ في تقليد صوت زوجها الفنان المصري محمود ياسين، وطريقة كلامه، وقال: ”أحبته بسبب حنجرته“.

وخلال المغامرة، سقطت الفنانة، من أعلى الكوبري خلال ممارستها لعبة كرة السلة، وهنا بدأت في الصراخ داخل النهر، إلى أن حضر رامز، متنكرًا في هيئة رجل الإنقاذ.

وواجهت شهيرة، في الشلال صدامات عدة بالصخور، وقدمت وصلة صراخ متواصلة، وسط استفزازات رامز جلال.

وفي فقرة ”الغوريلا“، دخلت شهيرة في حالة من الرعب، حتى كشف رامز عن وجهه، وهو ما جعلها تُصاب بصدمة وقالت لرامز، ”لا أريد أن أرى وجهك“.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.