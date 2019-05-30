بعد رحلة علاجية.. عبدالمجيد عبدالله يعلن عودته لإحياء الحفلات

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عودته للغناء في الحفلات قريبًا، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية بعد رحلته العلاجية.

وقال إنه ينسق مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحديدًا سالم الهندي، المدير التنفيذي للشركة، لإقامة عدد من الحفلات في مدن المملكة العربية السعودية.

وكتب عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيها: ”قريبًا إن شاء الله حيكون التنسيق مع روتانا بإقامة حفلات في جدة والرياض والدمام، وباقي المناطق، الترتيب حيكون من خلال الأستاذ سالم الهندي“.

قريبا انشاءالله حيكون التنسيق مع روتانا باقامة حفلات فجده والرياض والدمام وباقي المناطق الترتيب حيكون من خلال الاستاذ سالم الهندي ????❤️ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) ٣٠ مايو ٢٠١٩

ورد عليه سالم الهندي في تعليق على تغريدته قائلًا: ”كلنا مع الجمهور بشوق لهذه الأحداث يابوعبدالله وأنت رقم صعب في الساحة الفنية“.

وخاض الفنان السعودي رحلة علاجية استمرت قرابة الشهر، بعد مروره بوعكة صحية.

وكان عبدالله قد سافر خارج السعودية، وطلب الأطباء منه الراحة التامة والابتعاد كليًا عن الغناء، حتى تعود حالته الصحية لوضعها الطبيعي، كما تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن عبدالمجيد عبدالله يستعد للعودة إلى تجهيز ألبومه المقبل داخل الاستوديو الصوتي الخاص به في جدة.

وكانت آخر مشاركات عبدالمجيد عبدالله على خشبة المسرح قبل عام، من خلال حفل غنائي في جدة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

وكانت آخر أعماله الغنائية أغنية ”تستاهلين الحب“، من كلمات الشاعر فهد المساعد وألحان ياسر بو علي.