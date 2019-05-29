الفنان حسين المنصور يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بجلطة

كشف الفنان الكويتي، حسين المنصور، تفاصيل إصابته بجلطة دماغية، موضحًا أنها كانت ”جلطة خفيفة، ومرت بخير“ بعد زيارته للطبيب.

وقال حسين المنصور، في مداخلة هاتفية خلال برنامج ”سراي مع نورة“، الذي تُقدمه الإعلامية نورة عبدالله، عبر قناة atv، إنه ”ظل 3 أيام لا يستطيع تحريك جسده“، موضحًا أنه ”تلقى العلاج على مدار 9 أيام وبعدها بدأ في الحركة والمشي بشكل مبدأي حتى عادت إليه صحته“.

وأضاف المنصور أن الطبيب أبلغه بأن ”التنميل والخدر سيطولان معه بعض الشيء، في النصف الأيمن من جسده“، مشددًا على أنه ”أصبح أفضل من الفترة الماضية، ويتحدث مع زملائه بشكل طبيعي“.

وأوضح أنه ”غير متواجد في الكويت قبل شهر رمضان بأيام، حيث يتواجد في مملكة البحرين كونه يقوم بتحضير عمل مسرحي جديد“، موضحًا أنه ”التزم مع القائمين على العمل وسط استشارة مستمرة من الطبيب“.

وأكد المنصور أنه ”عندما يستطيع التحرك سيقوم ببروفات العرض؛ لأنه يُصاب باستمرار بحالة من التنميل والدوار“.

يُذكر أن الممثل الكويتي حسين المنصور، تميز بالكثير من الأعمال الدرامية، وكانت أبرز مسلسلاته ”دارت الأيام، والوزيرة، وفضة قلبها أبيض، ويا صديقي، وحلفت عمري“، ومن أعماله المسرحية ”البساط السحري، الأوانس، الأبطال الستة“.