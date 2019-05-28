منى شداد: تعرضت لتهديدات بسبب ”غرابيب سود“.. وبرنامج رامز جلال ”مفبرك“ (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية منى شداد عن تعرضها للتهديد بسبب مشاركتها في مسلسل ”غرابيب سود“، موضحة أنها لم تأخد هذه التهديدات بعين الاعتبار.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أن ”ظروف تصوير المسلسل كانت صعبة للغاية، حيث استغرق حوالي عام ونصف، بالإضافة إلى أنه كان يتم تصويره في لبنان وقت كان الخليجيون ممنوعين من دخول البلاد“.

وعن مشاركتها في برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، قالت إنها كانت على علم بكل تفاصيل المقلب قبل المشاركة فيه، فضلاً عن أنها حصلت على مقابل مادي.

وأضافت: ”على فكرة، الأغلبية يدرون أنه برنامج مقلب.. في البداية وقعت في الفخ عندما تحدث معي الإعلامي نيشان، لكي يتفق معي على إجراء مقابلة، ولكن بمجرد وصولي للمطار اكتشفت أن هذا برنامج مقالب لأنهم طلبوا مني ركوب طائرة هليكوبتر للوصول لمكان التصوير.. فهددت فريق الإعداد أنه إذا لم يتم إخباري بتفاصيل المقلب بالكامل سأعود إلى الكويت فورًا“.

وأشارت إلى أن الإعلامي اللبناني طوني خليفة كان قد كشف عن فكرة برنامج رامز العام الماضي، وهو ما زاد من شكها في الموضوع وساعدها على ربط الأحداث واكتشاف المقلب.

وكشفت منى شداد حقيقة خلافها مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، معلقة: ”لا الحمد لله صار بيننا كلام طيب وأنا اعتذرت لها وحبيت على رأسها.. وهذا الأمر صار من عدة أشهر“.

وأضافت: ”حياة الفهد لها دور في أن أكون نجمة في يوم من الأيام، بالأمانة وجهتني وما قصرت وجزاها الله خيرًا“.

يذكر أن الفنانة الكويتية ”منى شداد“ تقدم برنامجين خلال شهر رمضان الحالي، وهما ”مشاوير“ و“حلا مني“.