عمر عبداللات يكشف حقيقة رفض الرئيس المصري لقاءه (فيديو)

نفى الفنان الأردني عمر عبداللات، الشائعات التي تم تداولها بشأن رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لقاءه، موضحًا أنه لم يطلب لقاء الرئيس إطلاقًا.

وأكد أنه أطلق أغنيته الوطنية ”يُحكى أن“، محبة لمصر الحبيبة، ومن دون طلب من أي شخص.

وأوضح الفنان الأردني، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”مجموعة إنسان“ الذي يقدمه علي العلياني، عبر فضائية Mbc، أنه مع الدول العربية التي قررت مقاطعة قطر.

عمر العبداللات : لم أطلب لقاء الرئيس السيسي ولا صحة لشائعة رفضه اللقاء .#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/W4QssdYnz3 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وأشار العبداللات إلى أن تجربته التمثيلية ليست ناجحة، ولكنها أيضًا ليست فاشلة، مردفًا: ”أنا لست ممثلًا ودخلت في شيء ليس مهنتي“.

وثمّن عبداللات الجهود الطيبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن الانفتاح السعودي شرف لكل العرب، خاصة الجهود المبذولة من الهيئة العامة للترفيه، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على إظهار الثقافة والفنون العربية.

عمر العبداللات : مايحدث في السعودية من تطور يشرفنا كعرب .#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/BEleSKTpB3 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وتابع قائلًا: أتشرف بالمشاركة بأي حفل في السعودية، منوهًا أنه تلقى دعوة للمشاركة بحفل في السعودية ولكنها لم تكن من جهة رسمية، مضيفًا ”صار هناك خلاف بيننا ولم نتفق، ولكني أتشرف بالتواجد حتى ولو دفعت من جيبي الخاص“.

عمر العبداللات : اتشرف بأن اشارك بأي حفل بالسعودية .. وهدفي ليس ربحي أنا مستعد أجي وادفع من جيبي .#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/zXleDQbxqZ — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

ونفى العبداللات وجود خلاف بينه وبين روتانا، موضحًا أنه لم يقصد إهانة روتانا واصفًا إياها بأنها شركة كبيرة وجميع من فيها أصدقاء له، ويفتحون أيديهم له دائمًا بالتواجد ولكن التقصير منه.

وكشف عن موقف جمعه بالفنان مارسيل خليفة، لافتًا إلى أنه يعتز به ويحبه منذ صغره، وكانت لديه أمنية أن يلتقي به، وعندما حانت اللحظة وكان وقتها صغيرًا، ذهب لحضور حفل له بمهرجان جرش، وحاول السلام عليه ولكنه لم ينظر إليه، وهو ما جعله يتفاجأ برد فعله.

عمر العبداللات : مارسيل خليفة سبب لي صدمة في في طفولتي.#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/FsKc5y3Hdc — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وتابع قائلًا: حاولت الوصول إليه في الكواليس ولكن تم طرد جميع المتواجدين، وهذا أحزنني وكان درسًا لي.

وأضاف قائلًا: ”يلعن أبو الشهرة، لأن الدنيا بالنسبة لي جبر خواطر، والشهرة تذهب وتأتي، ولو أوقفني طفل يريد السلام عليّ سأقف له حتى لو اضطررت لإلغاء موعد لي أو التأخير“.

عمر العبداللات : الشهرة مابتعمل شيء الدنيا أخلاق وجبر الخواطر على الله .#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/7lKYgA8wVo — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وأكد أنه يعتبر كل يوم له بداية جديدة، مضيفًا: ليس لدي خطط وهناك أمنيات أن أظل فنانًا وأقدم أجمل ألحان، وربما أخطط ولا أحقق شيئًا.

وعن المرأة وصفها بأنها كل شيء بالحياة ولولاها لما كنا موجودين.

وأوضح أنه يعتبر نفسه فنان الأردن الأول بين أبناء جيله، موضحًا: يوجد جيل قبلي لا أتخطاه، منهم فارس عوض، توفيق النمري، سميرة توفيق، ومجموعة كبيرة أنا نقطة في بحرهم.