الدكتورة خلود تشتري منزلًا في الأردن

أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن شرائها منزلًا في الأردن، بلد زوجها أمين، موضحة أنها اشترته في وسط العاصمة عُمان.

وأضافت الدكتورة خلود، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”فانوس هيونة“، الذي تقدمه الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبر فضائية atv، أنها أحبت الأردن وطبيعتها، عند ذهابها إليها عدة مرات.

وأشارت الدكتورة خلود إلى أن المنزل الذي اشترته يقع في وسط العاصمة الأردنية عمان.

من جانب آخر، قالت الدكتورة خلود إنها ”لا تنوي إظهار أبنائها الصغار للسوشيال ميديا حاليًا وربما تفعل ذلك عندما يكبرون“، مضيفة أنها لا تعرف لما أظهرت ابنتها الصغرى خلود للجمهور.

واستقبلت هيا الشعيبي، خلال الحلقة، الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها ابنتها الصغرى، وكشفت عن عدم وجود زوجها أمين، معها لأن حرارته عالية ويحتاج لإجراء عملية جراحية في إصبعه.