ناصر القصبي يصحح معلومة شائعة حول مسلسل ”العاصوف“

صحح الفنان السعودي ناصر القصبي معلومة بشأن مسلسل ”العاصوف“ تم تداولها بكثرة عبر وسائل الإعلام مؤخرًا.

وكتب الفنان القصبي، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل تغريدة، أوضح من خلالها اللبس الحاصل بشأن المسلسل وأصله.

وقال في تغريدته:“ أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف، وأجد معلومة (مغلوطة) تتداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي، وهي أن ”العاصوف“ مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي، والصحيح لا يوجد رواية أصلًا، وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسه الذي كان اسمه (بيوت من تراب)، وغيرناه إلى العاصوف“.

أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة( مغلوطة) تتداول بكثره

حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي وهي ان العاصوف مأخوذ من روايه بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي والصحيح لايوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلس نفسة الذي كان أسمه بيوت من تراب وغيرناه الى العاصوف — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 23, 2019

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها، فيما يقول بعض المشاهدين إنه يتضمن بعض الأخطاء البسيطة لكونه يرجع لحقبة بعيدة تغيرت الحياة خلالها في المملكة بشكل جذري.