صراع المقالب وأسرار المشاهير.. الشارع يرشح أفضل برنامج رمضاني في مصر (فيديو إرم)

تنحصر البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان الجاري في مصر بين برامج المقالب أو تلك التي تكشف أسرار النجوم والمشاهير، فيما يخوض النوعان صراع الشاشة لحجز المقعد الأول لدى الجمهور.

تقرير ميداني لـ“إرم نيوز“ كشف عن احتلال برنامج المقالب الشهير ”رامز في الشلال“ الذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية ”إم بي سي“ المركز الأول كأفضل برنامج رمضاني هذا العام، ومن خلفه يأتي برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية ”القاهرة والناس“.

وأفادت ردود فعل الجمهور أن هذين البرنامجين يخوضان صراعًا لحجز المقعد الأفضل، لا سيما مع انقضاء أكثر من نصف الشهر، فالأول استطاع أن يسيطر على اهتمام الشباب والأطفال واحتفظ بجمهوره لأكثر من عام على التوالي، والثاني يكشف خبايا وأسرار النجوم بشجاعة.

وفي المرتبة الثانية، يأتي برنامج ”هاني في الألغام“ الذي يقدمه الفنان هاني رمزي على قناة ”الحياة“، و“عائشة شو“ الذي تقدمه الإعلامية عايشة عثمان على فضائية ”النهار“، فالأول اعتبره البعض يختلف عن التكرار لدى رامز جلال، والثاني يتخذ الخط نفسه الذي تعتمده بسمة وهبة في ”شيخ الحارة“.

هكذا المنافسة على الفوز بأعلى قائمة المشاهدة، تبدو محصورة بين نوعين من البرامج (المقالب وكشف الأسرار)، وهو ما لاحظه بعض المتابعين حين انتقدوا اختفاء البرامج الدينية والاجتماعية من القنوات الفضائية المصرية، ما دفعهم إلى اللجوء لليوتيوب لمتابعتها.