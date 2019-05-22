عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في ”وطن ع وتر“

أثار الفنان عماد فراجين غضب الأردنيين من جديد، بعد أن أساء للجيش العربي الأردني في إحدى حلقات البرنامج الكوميدي الساخر ”وطن على وتر 2019″، الذي يُعرض في رمضان الجاري على شاشة إحدى الفضائيات الخاصة في المملكة.

واعتبر الكثيرون أن الفنان فراجين أهان بشكل مباشر المؤسسة العسكرية التي تتمتع بمكانة خاصة لدّى الأردنيين، ويضم منتسبين من مختلف أطياف المجتمع الأردني.

واستفز الفنان فراجين الأردنيين بعد أن انهال على ولده، الذي اعتبره فاشلًا في حياته، بالشتائم والتوبيخ، لينهي حديثه معه بجملة ”روح ع الجيش“.

وتعرض الفنان عماد فراجين لموجة انتقادات واسعة، من قبل مختلف نشطاء مواقع الواصل الاجتماعي، وخصوصًا من منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ”عاملين ومتقاعدين“، فضلًا عن المدنيين.

ويوم الإثنين، قال مدير هيئة الإعلام بالوكالة عز الدين العناسوة، إن الهيئة وجهت إنذارًا خطيًا لفضائية ”رؤيا“، لضمان عدم تكرار عرض الألفاظ السيئة التي احتواها برنامج ”وطن على وتر“ للممثل عماد فراجين.

وأشار، إلى أنه تم توجيه إنذار خطي بعد رصد المخالفة على أن تلتزم القناة بأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدًا أنه في حال استمرار المخالفة وبحكم المادة 20 من القانون ستضطر إلى حجب البرنامج ووقف عرضه.

وأثار برنامج ”وطن على وتر“ جدلًا واسعا في الشارع الأردني، كان أغلبه منصبًا على الألفاظ التي وُصفت من قبل نشطاء بـ“النابية“ والتي تكررت خلال حلقات العمل الكوميدي.