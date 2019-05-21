مع انتصاف رمضان.. ”ولد الغلابة“ في المقدمة و“البرنسيسه بيسه“ تسقط (فيديو إرم)

اقتربت دراما رمضان من قطع ثلثي السباق نحو النهاية، ظهرت خلالها ملامح الأعمال بشكلها الكامل، حيث نجحت مسلسلات في جذب أنظار المشاهدين لمتابعة الإثارة والقصة التي تتضمنها الحلقات، بينما أخفقت أعمال أخرى في حجز مقعدها بين المنافسين لتخرج تمامًا من قائمة السباق.

الجمهور المصري وضع الفنان أحمد السقا عبر مسلسله ”ولد الغلابة“ الأعلى في قائمة المنافسة، لامتلاكه قصة مثيرة، وسياقًا دراميًا يستحق المتابعة، وأداء تمثيليًا نجح في إقناع الجمهور بواقعية الأحداث، وفق تقرير ميداني لـ“إرم نيوز“.

أغلب المشاركين في التقرير قالوا إنّ ”ولد الغلابة“ هو المسلسل الأفضل في الدراما الرمضانية العام الجاري، ومن بعده يأتي مسلسل ”كلبش 3“ لأمير كرارة، ثم ”قابيل“ لمحمد ممدوح، و“زلزال“ لمحمد رمضان، و“هوجان“ لمحمد عادل إمام.

فيما فشلت أعمال أخرى في لفت انتباه الجمهور، وكان الأسوأ مسلسل ”البرنسيسة بيسه“ للفنانة مي عزالدين، بعدما أثبت فشله الذريع بشهادات الجمهور عبر مواقع التواصل وفي الشارع، وذلك بسبب الأداء التمثيلي المبالغ فيه، فضلًا عن غياب القصة وحضور شخصيات اعتبرها البعض مُنفِّرة.