”إنستغرام“ تحقق في وصول معلومات خاصة بأكثر من 49 مليون مستخدم إلى قاعدة بيانات غير آمنة

المصدر: ا ف ب

فتحت ”إنستغرام“ تحقيقًا الاثنين، في ملابسات وصول معلومات خاصة (كالاسم ورقم الهاتف) بأكثر من 49 مليون مستخدم من المؤثّرين على الشبكة إلى قاعدة بيانات غير آمنة.

وأفادت مجلة ”تكرانش“ بأن خبيرًا في الأمن المعلوماتي، كشف أمر قاعدة البيانات هذه، وهي تابعة لشركة ”تشتربوكس“ الهندية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقدّم المال لبعض المشتركين الذين يتابعهم عدد كبير من رواد الشبكات الافتراضية كي يذكروا أسماء بعض الماركات على حساباتهم.

وجاء في رسالة إلكترونية وجّهتها ”إنستغرام“ لوكالة فرانس برس ”نعالج المشكلة لمعرفة إن كانت البيانات المعنيّة التي تشمل عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخرجة من إنستغرام أو من مصادر أخرى“.

وأوضحت الشركة المملوكة للعملاق ”فيسبوك“، أنها سألت ”تشتربوكس“ من أين حصلت على هذه المعلومات وكيف عمّمتها؟.

وحسب ”تكرانش“ لم تكن قاعدة البيانات التي سحبت منذ افتضاح أمرها محمية لا برموز تشفير ولا بكلمات سرّ.