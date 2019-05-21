الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية ”باهظة“ الثمن (فيديو)

تفاجأ الموديل الأردني أمين، زوج الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بالهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده.ونشر أمين صور سيارة فيراري باهظة الثمن، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“.
وقامت الدكتورة خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها.
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تفاجأ الموديل الأردني #أمين، زوج الفاشينيستا #الكويتية #الدكتورة_خلود بالهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده. ونشر أمين صور سيارة #فيراري باهظة الثمن، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“. وقامت الدكتورة #خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها. @dr_kholodiii @amen_90 . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #الأردن #عمان #فاشن #سيارة #عيد_ميلاد #مكياج #ميك_اب #جمال #kuwait #jordan #model #birthday #ferrari #car #video
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????????الله لا يحرمني منج يا أغلى ما املك ????????A post shared by امين/ ????????????????????ameenغباشي (@amen_90) on
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هدية #خلود لـ زوجها #امين بـ عيد ميلاده ????ماشاءالله عليه بالعافيه ✋???? “ مجموعة مصانع الماركات الحساب الوحيد المتخصص في توفير جميع الماركات العالميه مثل (الذهب .الشنط .الشوزات ) ويتم توفير اي منتج على حسب الطلب مع ضمان الجوده ???? للتواصل دايركت “ @markkat_dubai @markkat_dubai @markkat_dubai @markkat_dubai • توصيل جميع الدول???????????????????? “ 0086 132 8866 4486 ???? • • • #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكلA post shared by BeBy 2 ????☝????{ماشاءالله????} (@bee4andafter_kw) on
وكانت الفاشينيستا الكويتية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، وجهت رسالة إلى زوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق الـ20 من مايو، منوهة إلى أنه جميل في كل تفاصيله وحديثه.وكشفت الدكتورة خلود، عن رسالتها من خلال صورة جمعتها بزوجها أمين، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”جميل هو بتفاصيله وابتسامته وحديثه فماذا عن يوم ميلاده“.