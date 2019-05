الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية ”باهظة“ الثمن (فيديو)

View this post on Instagram

تفاجأ الموديل الأردني #أمين، زوج الفاشينيستا #الكويتية #الدكتورة_خلود بالهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده. ونشر أمين صور سيارة #فيراري باهظة الثمن، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“. وقامت الدكتورة #خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها. @dr_kholodiii @amen_90 . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #الأردن #عمان #فاشن #سيارة #عيد_ميلاد #مكياج #ميك_اب #جمال #kuwait #jordan #model #birthday #ferrari #car #video