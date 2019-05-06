مسلسلات في رمضان 2019 خطفت الأضواء من الحلقة الأولى

يبدو أن المنافسة ستكون شرسة بين المسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني هذا العام، وهو ما ظهر جليًّا من خلال تعليقات المتابعين لأولى حلقات هذه الأعمال الفنية.

”حدوته مرة“، وفكرة بمليون جنيه، و“قابيل“، ”والسهام المارقة“.. مسلسلات نالت إعجاب الجمهور في أولى حلقاتها، إذ أثارت أهتمام رواد مواقع التوصل الاجتماعي ووعدوا بمتابعتها.

ونستعرض في السطور الآتية أبرز المسلسلات التي تم عرض الحلقات الأولى منها ونالت على إعجاب واسع من الجمهور.

حدوته مرة

يبدو أن ”حدوتة مرة“ للنجمة غادة عبدالرازق سيكون مفاجأة الموسم الرمضاني الحالي رغم المنافسة الشرسة مع عدة أعمال درامية لممثلين بارعين، إذ حظي بإشادات واسعة من قبل النشطاء.

وعلق حساب يحمل اسم ”لولي“ قائلًا: ”غادة عبد الرازق في حدوتة مرة عجبتني جدًّا برافو مش جديد عليك“، وتوقعت لمياء نجاح العمل قائلة: ”حدوتة مرة المسلسل شكله حلو“.

أما ”داليا“ فعلقت قائلة: ”غادة شكلها ناوية ومركزة السنة دي خصوصًا بعد اسمه ايه ده مكان عايز يقعدها في البيت، السنة دي حبيت الحلقة شكله حلو ويستاهل المتابعة“.

مسلسل ”حدوتة مرة“ تدور أحداثه حول امرأة تُدعى ”مرة“ تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، ويشارك في بطولة العمل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، ومن إخراج ياسمين أحمد.

قابيل

كما حظي مسلسل ”قابيل“ للممثل محمد ممدوح، بإعجاب من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ“التحفة“.

فقال إبراهيم يسري ”الناس الى لسه متفرجتش ع قابيل فايتها كتير والله“، وأشاد به معلق يدعى أحمد ناصر قائلا: ”يا جماعه مسلسل قابيل باين عليه تحفة“.

أما محمد سيف فقال ”اتفرجت على ربع ساعة من مسلسل قابيل.. مش عارف ليه حاسس انه هيطلع تمصير لفيلم Shutter Island“.

تدور قصة مسلسل ”قابيل“ حول أن الفنان محمد ممدوح يجسد دور ضابط الشرطة الذي كان يحقق في العديد من جرائم القتل، وكان يبحث عن قاتل فتاة في الجامعة، وكانت القضية غامضة كثيراً، وكان يبحث عن قاتل هذه الفتاة لأنها كانت تظهر له شبحاً وكأنها تستنجد به، وكان يحاول التعرف على هوية القاتل وأيضًا التعرف على السبب الحقيقي التي قتلت الفتاة من أجله.

فكرة بمليون جنيه

وأشاد المعلقون بمسلسل ”فكرة بمليون جنية“ للفنان الصاعد على ربيع، بالعمل وبطريقة الكوميدي ”ربيع“ وقرروا إدراجه ضمن الأعمال التي سيتابعونها.

وقال معلق يدعى علي السيد، إن ”فكره بمليون جنيه“ مسلسل جميل جدًّا، ووافقه الرأى معلق يحمل حساب ”حمو“ حيث قال: ”شكلى كده مش هعرف افتج كتاب في رمضان من ”فكره بمليون جنيه“ واصفا إياه بأنه ”جامد“.

لكن علق متابع أخر قائلاً ”#فكره_بمليون_جنيه علي ربيع مش بيجدد في أعماله ليه معرفش كلها لون واحد هل هو محدود الإمكانيات الفنية !!! هيبقى زي الفنان محمد سعد لما اتسجن فنيًا في شخصية اللمبي“.

تدور أحداث مسلسل فكرة بمليون جنية حول ”مصباح علاء الدين“ شاب دبلوم صنايع، ويمتلك طموح دخول كلية هندسة، فقرر عمل معادلة لجمع 100 مليون ولكنه فشل في تحقيق حلمه.

السهام المارقة

أما السهام المارقة بطولة الفنان شريف سلامة فلم يكن بعيدًا عن إعجاب النشطاء، حيث نصح عدد من المتابعين الجمهور بمتابعته.

فقال عبالرحم المصري: بعيدًا عن اي شيء برشحلكم السهام المارقه على ضمانتي تأليف و إخراج في حته تانية خالص كفاية إنها رؤية الداعية معز مسعود.

ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصًة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف يتم مناقشة هذه القضية.

المسلسل بطولة شريف سلامة شيري عادل، هاني عادل عائشة بن أحمد يسرا المسعودي المفاجأة العكسية فقد كانت تجاهل الجمهور لأولى حلقات ”مملكة الغجر“ للممثلة القديرة والراقصة فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي.

ومسلسل ”مملكة الغجر“ بطولة النجمتين فيفي عبده وحورية فرغلي، ويتناول قصة حياة الغجر بشكل جديد مختلف، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة كل من سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وغيرهم.