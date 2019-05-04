بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع ”تاهو“ الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرًا  (صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية النقاب عن مجمع ”ليك تاهو“ الذي تبلغ تكلفته 59 مليون دولار والمكون من اثنين من العقارات المجاورة التي اشتراها مؤسس ”فيسبوك“ مارك زوكربيرغ سرًا.

واشترى زوكربيرغ، 34 عامًا، المنتجع الذي يقع في تاهو سيتي بكاليفورنيا قبل بضعة أشهر باستخدام اتفاقيات عدم الإفصاح.

وتطلبت اتفاقيات عدم الإفصاح من الوكلاء العقاريين مثل شركة ”أوليفرا“ للوساطة العقارية الفاخرة إزالة صور المنتجع من الإنترنت، ما يدل على اهتمام زوكربيرغ بخصوصياته.

وتم عرض العقارين المعروفين باسم Brushwood Estate و Carousel Estate، في السوق عام 2017.

وكان أحد العقارات مملوكًا في الأصل للروائي ستيوارت إدوارد وايت، ومن قبله تمار فريتز، والذي استخدمه لاستضافة العديد من عروض الأزياء في أوسكار دي لا رنتا.

وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي حوالي 5.322 قدم مربع، بما في ذلك 6 غرف نوم و5 حمامات كاملة.

ويضم بيت الضيافة غرفتي نوم وحمامين، وتمتد الأشجار حتى البحيرة، التي يوجد بها رصيف خاص ومصعد للقوارب وحوض استحمام ساخن.

وتم بناء المنزل الرئيسي في الأصل عام 1929، وتمت إضافة منزل وأماكن الضيوف في الستينيات.

وليس من الواضح ما إذا كان زوكربيرغ وزوجته، بريسيلا تشان، سيدمران أحد المنازل الموجودة أو يحتفظان بواحد أو كليهما وتجديدهما.

وتبلغ قيمة ثروة زوكربيرغ 71.5 مليار دولار، ما يجعله ثامن أغنى شخص في العالم، وفقًا لفوربس.