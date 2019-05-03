شاهد.. البرومو الرسمي لـ“رامز في الشلال“.. وهؤلاء أبرز ضحاياه (فيديو)

أوقع الفنان المصري رامز جلال، بنجم نادي الزمالك فرجاني ساسي، في مقلب ببرنامجه ”رامز في الشلال“، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على قناة ”mbc مصر“.

ونشر رامز، البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا: ”بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب“.

وعلقّ البعض على استضافته للاعب فرجاني ساسي، فقالوا: ”وفرجاني ساسي كمان لا ده إنت أهلاوي أصيل والله“، ”جالك قلب تجيب فرجاني يا كافر“، فيما طالبه البعض باستضافة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فقال أغلبهم: ”نريد فخر العرب“.

ومن ضحايا مقلب رامز جلال، الذين ظهروا خلال البرومو، أيضًا: فيفي عبده، أحمد فتحي، أحمد رزق، شهيرة، سلوى خطاب، شيماء سيف، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

ومن الكلمات التي أطلقها رامز، في البرومو: ”لو اللي فات بيخوف اللي جاي دمار، أنا في المقالب وحش أنا الزعيم في الكار، واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار، اللي يقولك رامز شطب خلاص قوله تعالى كل أناناس“.

يذكر أن رامز قدم على مدار الـ8 سنوات الماضية برامج ”رامز قلب الأسد“، و“رامز تعلب الصحراء“، و“رامز عنخ آمون“، و“رامز قرش البحر“، و“رامز واكل الجو“، و“رامز بيلعب بالنار“، و“رامز تحت الأرض“، و“رامز تحت الصفر“.