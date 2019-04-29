الدكتورة خلود تعلن عن مفاجأة لجمهورها في رمضان (فيديو)

أعلنت الفاشينيستا الكويتيّة، الدكتورة خلود، عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان المقبل، موضحة أن الفكرة جاءت لها من خلال ردود الفعل على ظهورها مؤخرًا بالساري الهندي.

وكشفت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، عن المفاجأة الرمضانية، مشيرة إلى أنها ستظهر عبر ”السوشيال ميديا“، بشكل يومي في رمضان المقبل، بزي مختلف.

وأضافت الفاشينيستا الكويتيّة، أن الزي اليومي الذي سترتديه سيكون كل يوم من دولة مختلفة، مضيفًة أن الهدف من ذلك هو تبادل الثقافات، وحتى يتعرف الجمهور على ثقافة الأزياء في كل دولة.

يُذكر أن الدكتورة خلود وزوجها أمين، تواجدا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل يومين لافتتاح أكبر محلات سيف غاليري في الرياض، وقبل مغادرتهما الرياض، فاجأت زوجها أمين، بمقطع فيديو سألته فيه عمّا يريده في عيد ميلاده الذي يحل بعد 20 يومًا، لتجهيز هديتها له.