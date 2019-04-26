الكحول تحرم الممثل الأمريكي مايكل مادسن من التمثيل بفيلم

استبعد الممثل الأمريكي مايكل مادسن من فيلم جديد، يقدر أجره به بنحو 100 ألف دولار، وذلك بسبب اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وكان من المفترض أن يمثل دورًا في فيلم ”Chronicle Of A Serial Killer“، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في نيويورك الشهر المقبل.

ومن المحتمل أن يواجه الممثل، البالغ من العمر 61 عامًا، عقوبة السجن، إذا أدين بعد أن حطم سيارة من نوع ”لاندروفر“ في ماليبو الشهر الماضي.

وأخرج القائمون على الفيلم الممثل مادسن، من فريق تمثيل دون انتظار نتائج القضية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي 24 من شهر آذار/مارس الماضي، فشل مادسن في اختبار الرصانة بعد تحطم السيارة، لأنه كان متعاطيًا للكحول، وتم إعتقاله وإطلاق سراحه في اليوم التالي بعد دفع كفالة قدرها 15000 دولار.

وتأتي التهمة الأخيرة للقيادة تحت تأثير المشروبات، والتي أصدرها مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، بعد 7 سنوات من اعتقال مادسن لذات السبب.