أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية ”تتسولان“ في الشارع (فيديو)

أسهمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ومواطنتها الفنانة أمل حجازي، في ”حملة تسول“ في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل جمع مبلغ لإجراء عملية جراحية لطفلة لبنانية تدعى ”قمر مواس“، التي تحتاج إلى زرع كلى.

ونشرت ”الأحمدية“، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وأرفقته بتعليق: ”شحاذة الخير“، حيث ظهرت خلاله نضال بصحبة حجازي، وتمسكان بصندوق مرسوم عليه صورة طفلة، لجمع تبرعات المارة بداخله.

يذكر أن صراعات عديدة، اشتعلت بين نضال الأحمدية وأمل حجازي، على مدار السنوات الماضية، لكن ”فعل الخير جمعهما“ حسب متابعينهما.