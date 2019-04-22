صابرين بورشيد تفقد الذاكرة وتبدأ مرحلة علاجية جديدة

طمأنت الإعلامية الكويتية أسرار السعيد الجمهور الكويتي ومتابعي الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية صابرين بورشيد، خلال تقديمها افتتاحية برنامج ”عالسيف“ على إحدى القنوات المتلفزة، رغم الإعلان عن فقدانها الذاكرة وإصابتها بأورام لمفاوية في الرأس.
وقالت: ”بداية أسبوع جميلة، في أخبار أجمل أكيد، ونحب نطمئن الجمهور لزميلتنا صابرين، الحمد لله بإذن الله الأيام الجاية راح تبتدي علاجها للأورام اللمفاوية وإن شاء الله ما تحتاج إن استجابت لهذه المرحلة من العلاج لمدة شهرين لعلاج المرحلة الثانية“.
#سنا | #أسرار_السعيد: نطمن الجمهور ان الزميلة صابرين بورشيد ما تحتاج عملية pic.twitter.com/nrovWLkvYI
— سنا نيوز (@SnaaNews) April 21, 2019
من جهته، قال طالب الشريف زميل أسرار في تقديم البرنامج: ”يقولون يمكن إن نسبة كبيرة من الذين يصابون بهذه الأمراض يعالجون بدون عمليات جراحية“، لتؤكد أسرار على معلومته بقولها: ”إن شاء الله سترجع ذاكرتها في الأيام الجاية، ونطمئن الجمهور ونتحمد بالسلامة أكيد لصابرين ونتمنى أن تكون موجودة معانا الموسم المقبل“.
وكان والد صابرين أحمد بورشيد قد قال قبل أيام إن ابنته صابرين في خطر وطلب الدعاء لها.
كما نقل عنه قوله إن صابرين ”فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أو لا … وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال ٧٠ إلى ٨٠ في المئة من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعية. فنرجو الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض“.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن ودعم واسعة من رواد مواقع التواصل للإعلامية صابرين بورشيد حيث دعا طيف واسع منهم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية.
وغرد حساب باسم ”مريم بورشيد“ قائلاً: ”اللهم إني استودعتك قلب أختي، روحها، وجسدها.. استودعتك صحتها وعافيتها.. استودعتك فرحها، وسعادتها.. استودعتك إياها بكل ما فيها فلا تحرمني منها، فهي سعادة لقلبي وابتسامة لروحي“.
اللهم اني أستودعتك قلب اختي روحهآ ، وجسدها..
استودعتك صحتهآ وعافيتهآ.. استودعتك فرحهآ ، وسعادتهآ..
استودعتك إياهآ بكل مافيها فلا تحرمني منها ، فهي سعاده لقلبي وابتسامه لروحي #صابرين_بورشيد
— ????مَ (@myriamburshaid) April 22, 2019
المغردة ”أثاري السالم“ استبقت شهر رمضان بالدعاء لصابرين قائلة: ”في هذي الأيام المباركة وما بقى شي ويدخل علينا رمضان وأيامه الفضيلة.. أدعو لـ صابرين_بورشيد وكل مرضى المسلمين بالشفاء العاجل .. يا رب يا كريم“.
في هذي الأيام المباركة وما بقى شي ويدخل علينا #رمضان وأيامه الفضيلة..
أدعو ل #صابرين_بورشيد وكل مرضى المسلمين بالشفاء العاجل ..
يارب يا كريم pic.twitter.com/o5dBbfy5JI
— Athari Al Salem (@atharialsalem9) April 21, 2019
المغرد فيصل بن عبدالعزيز نشر صورة لصابرين من داخل المستشفى علق عليها قائلاً: ”اللهم ربّ الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقماً“.
اللهم ربّ الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقماً.
#صابرين_بورشيد pic.twitter.com/LASDYv6AFq
— فيصل بن عبدالعزيز ????????♡' (@Faisal_A_9) April 22, 2019
المغرد صلاح المقلة تضامن مع صابرين بتغريدة قال فيها: ”ربي استودعتك من هو أعز القلب .. اللهم اشف اختنا صابرين بورشيد وعافها وارفع عنها كل سوء وفرحنا بشفائها يا رب العالمين. دعواتكم لعل أحدًا منكم أقرب مني إلى الله“.
#صابرين_بورشيد ربي أستودعتك من هو أعز القلب ..اللهم اشفي اختنأ صابرين بورشيد وعافها
وارفع عنها كل سوء
وفرحنا بشفائها يارب العالمين????٠
دعواتكم لعل احداً منكم اقرب مني الى الله https://t.co/yipHjLSc4c
— صلاح خالد المقلة (@salah_almuqla) April 21, 2019