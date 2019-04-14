السجن 10 سنوات لزوج الفنانة سميحة أيوب بعد استيلائه على أموالها

ضت محكمة مصرية مساء السبت بمعاقبة مدير أعمال الفنانة المصرية سميحة أيوب بالسجن المشدد 10سنوات لإدانته بالاستيلاء على قرابة 120 ألف دولار من أموالها المودعة لدى بنك شهير في الزمالك عن طريق تزوير توقيعها.

وكشفت الفنانة المصرية أمام محكمة جنايات القاهرة مفاجأة بزواجها عرفيًا من المتهم ”أحمد. ن“ حيث وضعت ثقتها به كونه عمل لسنوات مع زوجها الكاتب والسيناريست سعد الدين وهبة بحسب قولها إلا أنها اكتشفت تزويره لتوقيعها بالبنك والاستيلاء على أموالها.

واتهمت الفنانة المتهم رسميًا أمام المحكمة بالاستيلاء على أموالها من فرع البنك الشهير، وبالنصب، مستغلا إدارة أعمالها ومعرفته بتفاصيل وبيانات الحسابات البنكية.

وسأل محامي المتهم الفنانة عن سبب تغيير نموذج توقيعها لدى البنك، فأجابت أن السبب قيام المتهم باستعمال توقيعها على شيك من دفتر الشيكات الخاصة بها، عن طريق التزوير، مضيفة انها اضطرت إلى تغيير توقيعها نظرًا لسهولة تقليده.

وذكرت الفنانة أنها تلقت اتصالاً من البنك، مفاده أن السيدة ”غ“ توجهت للبنك لصرف شيك من حسابها، وهناك اكتشفت أن المتهم ”أحمد.ن“ حصل على قرض بضمان وديعتها بالبنك.

وأظهر أمر الإحالة في القضية أن المتهم في الفترة ما بين عامي 2015 إلى 2017، اشترك مع موظفين _ حسني النية_ بقسم خدمة العملاء ببنك شهير في منطقة الزمالك، في تزوير إقرارات رهن بالبنك مثبت بها على غير الحقيقة بأن سميحة أيوب ضامنة لقرض شخصي له، وذلك بأن قدم للموظفين إقرارات الرهن ممهورة بتوقيعات مزورة لها وهو الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على الأموال.