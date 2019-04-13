ظن الجماهير أنها خدعة.. وفاة فنان كوميدي بريطاني على المسرح

توفي فنان كوميدي بريطاني، على المسرح، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط ضحكات الجمهور، الذي ظن أن الأمر فقرة كوميدية.

واعترف الجمهور بأنهم كانوا يضحكون أثناء مشاهدة الكوميديان، إيان كونوجيتو، ينهار على كرسيه فوق خشبة المسرح وهو يعاني من نوبة قلبية شديدة، معتقدين أنه يؤدي فقرة مضحكة.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، جلس إيان على كرسيه واسترخى لمدة دقائق، بنهاية عرضه في حانة ”ذا أتيك“ في مدينة بيستر البريطانية، الليلة الماضية.

ويبدو أن ما دفع المشاهدين للاعتقاد أنه يتظاهر بالإصابة بأزمة قلبية دون تردد، هو أن الكوميدي كان يمزح بشأن الإصابة بأزمة قلبية قبل 10 دقائق فقط من وفاته.

وقال أحد الحضور، ويدعى جون أوستوجاك، إن الجميع ظن أنها مجرد مزحة وجزء من العرض، لكنهم صدموا عندما أدركوا ما حدث، وأنهم جلسوا يراقبونه ويضحكون عليه لمدة 5 دقائق.

وبعد مرور عدة دقائق على الكوميدي دون حركة، اقترب أحد عمال الحانة من المسرح وأدرك ما حدث للفنان، واستدعى سيارة إسعاف وطلب من الجمهور المغادرة، فيما كان يحاول إنعاشه.

وبحسب التقارير، كان إيان يعاني من مرض بالقلب ويتناول أدوية، وعندما حضر الإسعاف كان الأوان قد فات.

وقال الفنان الكوميدي جيمي كار: ”توفي وهو يفعل ما يحب، هذا هو الالتزام بالكوميديا، لن أنسى أبدًا لطفه تجاهي عندما بدأت وكيف كان مضحكًا للغاية“.